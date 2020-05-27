Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar
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Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar

Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar -Çocuklar buldukları 3 metrelik uçurtmanın sahibini bulamazlarsa kendileri uçuracak Kayseri'de 3 metrelik uçurtma görenleri hayrete düşürürken, uçurtmayı bulan ve sahibini arayan çocuklar, "Sahibini bulup teslim edemezsek biz uçuracağız" dedi.

27.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:07

Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar

-Çocuklar buldukları 3 metrelik uçurtmanın sahibini bulamazlarsa kendileri uçuracak

KAYSERİ - Kayseri'de 3 metrelik uçurtma görenleri hayrete düşürürken, uçurtmayı bulan ve sahibini arayan çocuklar, "Sahibini bulup teslim edemezsek biz uçuracağız" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta oyun oynayan 14 yaşındaki Resul ve 13 yaşındaki Eyüp Döner, oyun oynadıkları sırada gökyüzünde süzülerek düşen bir uçurtmanın peşine düştü. Bir süre uçurtmayı takip eden Resul ve Eyüp, buldukları uçurtmanın boyutunu görünce çok şaşırdılar ve uçurtmayı alarak eve getirdiler.

Özenle hazırlanan uçurtmayı ve boyutunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Resul ve Eyüp, sahibini bularak uçurtmayı teslim etmeye çalıştı. 14 yaşındaki Resul Döner, "Biz de uçurtma uçuruyorduk. Bu uçurtma koparak düşmeye başlamış. Biz de bunu görerek peşinden koştuk. Önce küçük bir uçurtma zannettik ama yaklaşık 3 metre boyu var. Eve getirirken büyük zorluk çektik" dedi. 13 yaşındaki Eyüp Döner ise, "Uçurtmanın sahibini bulabilirsek teslim edeceğiz. Bulamazsak biz uçuracağız" diye konuştu.

Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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