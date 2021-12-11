Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu.

BOLU (İHA) - Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu.

Bu balıklar suyun üzeri ve kıyıları kapladı..

efekt 03.37 vallahi..-03.39 ..ölümleri.

Bölge halkının ara sıra balık tutmaya gittiği barajdaki ölümlere, Bolu'nun Gerede ilçesindeki deri ve boya fabrikalarından gelen kimyasal atık ve ve oksijen yetersizliğinin neden olduğu

düşünülüyor.

efekt 02.51 haftalardır..-03.08

03.21 bu barajı..-03.23 ..kaybetmeyelim.

04.34 yazık..-04.38 ..yok abi.

Yaklaşık bir haftadır devam eden irili ufaklı balık ölümlerinde

suyun üzeri ve kıyıları bu balıklarla doldu.

efekt 03.58 biz..-04.09 ..taraf ölü.

Yaşanan çevre katliamı sonrası Karabük ve Bolu'daki

çevre-şehircilik müdürlüğü ekipleri seferber oldu, numuneler aldı.

efekt 03.47 eskiden..-03.51 ..gibiydi.

Bu arada 2019 yılında yaşanan toplu balık ölümleri sonrası Gerede'de yer alan fabrikalara 360 bin TL ceza kesilmişti.

Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu

Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu

Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title