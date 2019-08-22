Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor
Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyorAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.
Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.
Her saat başı 3 yavruya 3 ayrı tabakta süt veren hayvansever Bedrettin Oral, kirpileri büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakacağını belirtti.
Kirpilere baktığı o anlar amatör kameraya yansıdı.