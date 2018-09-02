Bulduğu tabancayı kurcalarken kendini gözünden vurdu

SAMSUN - Samsun'da 18 yaşındaki bir genç, sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabancanın kazara ateş olması sonucu kendini gözünden yaraladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Özgür G., sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabanca kazara ateş alınca kendi kendini sol gözünden yaraladı. Tabancadan çıkan metal cisim Özgür G.'nin sol gözüne isabet ederek içeri girip kaldı. Ailesi tarafından özel araçla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür G.'nin çekilen tomografi filminde tabancadan çıkan metal cismin gözünün içinde kaldığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Özgür G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.