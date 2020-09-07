Arkadaşlarının oynadığı silahla kalbinden vurulan 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Adana'da 3 arkadaşın derede bulup, oynamaya başladığı tabancanın ateş alması sonucu, 15 yaşındaki genç çocuk vuruldu. Talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, silah elindeyken patlayan 18 yaşındaki arkadaşı ise tutuklandı.

Adana'da, Umut Adar (15), Hakan Ş. (18) ve V. K. (16), dere kenarında otururken derenin içinde bir tabanca buldular. Hakan Ş. tabancayı eline alarak oynamaya başladı. Umut Adar, incelemek için arkadaşı Hakan Ş.'nin elinden aldığı tabanca patladı. Yaralanan Adar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın kaza olduğunu söyleyen Hakan Ş. ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Adar arkadaşı Hakan Ş.(18) ve V.K. ile birlikte mahallede bulunan Sarıçam Deresi'nin kenarına gitti.

DEREDE TABANCA BULDULAR

Dere kenarında otururken 3 arkadaş derede bir tabanca buldu. Tabancayı alan Hakan Ş. ile arkadaşları ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre sonra Umut Adar arkadaşı Hakan Ş.'ye "Tabancayı bana ver ben de bakayım" dedi. Hakan Ş. bunun üzerine tabancayı Umut Adar'a uzattı. Uzattığı sırada tabancanın patlamasıyla Umut Adar yaralandı.

Ağır yaralanan Adari hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakan Ş. ise korkup olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞLARI UYARMIŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için mahallede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı yakalandı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında arkadaşını kazara vurduğunu korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

V.K.'da olayın kaza olduğunu ancak arkadaşlarını silahın patlayacağı konusunda uyardığını ifade etti.

İfadelerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA