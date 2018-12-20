Bulduğu Parayı Sahibine Ulaştırdı

Şanlıurfa'da, DSİ 152'nci Şube Müdürlüğünde çalışan işçi İsmail Zengiciler, yolda bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.

Viranşehir ilçesindeki bir düğünden dönen Zengiciler, yolda gördüğü poşetin içinde para olduğunu fark etti. İçinden 8 bin 500 lira çıkan poşette bulduğu defterdeki telefon numarasını arayan İsmail Zengiciler, paranın sahibinin Fehmi Kahraman olduğunu öğrendi.

Zengiciler, Kahraman'ın DSİ Şube Müdürlüğüne gönderdiği kişiye parayı teslim etti.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirten İsmail Zengiciler, paranın sahibine ulaşabilmekten mutluluk duyduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA