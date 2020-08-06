Bulduğu parayı sahibine teslim etti Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, parkta bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, parkta bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Hüseyin Arslan, alışveriş yapmak üzere ilçeye geldi. Bir parkta oturan Arslan, daha sonra bakkala gitti.

Cüzdanının olmadığını fark eden Arslan, Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliğine giderek durumu bildirdi.

Bu sırada cüzdanı bulan Cemal Şimşek, içerisinde bin 950 lira olan cüzdanı Zabıta Amirliğine getirdi.

Cüzdan sahibine teslim edildi.

Cüzdanını teslim alan Arslan, Şimşek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA