Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Eden Karayolları İşçisi Ödüllendirildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 10 bin TL değerinde bulduğu çantayı sahibine teslim eden Karayolları işçisi, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi tarafından ödüllendirildi.



Cide'de, geçtiğimiz Ağustos ayında yolda bulduğu yaklaşık 10 bin TL değerindeki çantayı sahibine teslim eden Karayolları işçisi Erdal Daş, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ve Türkiye Yol-İş Sendikası 1 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik tarafından örnek davranışından dolayı Karayolları 154. Cide Şube Şefliği düzenlenen törenle ödüllendirildi.



Karayolları 154. Cide Şube Şefliği'nde gerçekleştirilen törende konuşan Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, "Mutlu bir olay için burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler Karayollarını yöneten kişiler olarak şubelerimize sık sık geliyoruz. Bazen sel oluyor geliyoruz, bazen trafik kazası oluyor geliyoruz, bazen rutin kontrollere geliyoruz. Bazen de mutlu şeyler için bir araya geliyoruz. İsteriz ki hep mutlu olaylarla bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarımızın sayesinde haberdar olduğumuz mutlu bir bu olay gerçekleşti. Erdal kardeşimiz hepimizi gururlandıracak bir hareket yaptı. Karayolculuk ruhu diye konuştuğumuz bir konu var. İşte Karayolculuk ruhuna somut bir örnek. Karayolcu yardımseverdir, iyilikseverdir, fedakardır, kendini başkalarına adamıştır. Biz kışın kar mücadelesinde gecenin karanlığında insanımız rahat etmesi için yollarda çalışan bir ekibiz. Yazın bu sıcakta 140 derece asfaltın üstünde çalışanlar yine sizlersiniz. Bizler yöneticiler olarak bunların şuurundayız. Bu fedakarlıkla çalışırken bu şekilde örnek davranışlar hepimizi mutlu ediyor. Ben hepinizin huzurunda Erdal kardeşimize teşekkür ediyorum. Hepimize örnek olmasını diliyorum" dedi.



Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi tarafından Erdal Daş'a saat ve takdir belgesi verildi.



Türkiye Yol-İş Sendikası 1 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik ise, şunları söyledi: "Basına yansıyan Erdal Daş kardeşimin bu örnek davranışını taktir ediyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Erdal kardeşimiz sendikamız tarafından kendisine bir şükran plaket takdim ediyoruz. Sizlerin adına bu plaketi kendisine takdim ediyorum. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum" diye konuştu.



"Kim olsa aynı şeyi yapardı"



Karayolları işçisi Erdal Daş da, "Yaklaşık 10 yıldır Karayollarına hizmet vermekteyim. Burada en güzel hizmeti yaptığımı düşünüyorum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben bu taktir belgesini, plaketi bana uygun gören ve mutlu günü benimle paylaşan bölge müdürümüze ve sendika başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen ödül töreni toplu hatıra fotoğrafı ile son bulurken, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ve Türkiye Yol-İş Sendikası 1 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik, Cide'de çeşitli incelemelerde bulundu. - KASTAMONU