Bulduğu parayı polise teslim etti

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:43

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

Ambarlı Mahallesi'nde aile hekiminden dönen 65 yaşındaki Nusret Acaralp, kaldırımda bir deste para buldu. İşçi emeklisi Acaralp, bir süre paranın sahibini araştırdı ancak, bulamadı. Çevredekilere bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp, soluğu bu sabah Avcılar Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği'nde aldı. Bulduğu parayı polis merkezi amirine teslim eden Acaralp, "Köşede çıkmaz sokakta bulduğum paranın mutlaka ihtiyacı olan birisinin olduğunu düşündüm. Umarım en kısa sürede bulur, sahibine teslim ederim. Benim maaşımın çok üstünde bir rakam. Bir an önce sahibinin bulunması beni rahatlatacaktır" dedi.

Kaynak: DHA