Bulduğu parayı polise teslim etti
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Bulduğu parayı polise teslim etti

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:43
Bulduğu parayı polise teslim etti

'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan emeklisi, bunu polise teslim etti.

Ambarlı Mahallesi'nde aile hekiminden dönen 65 yaşındaki Nusret Acaralp, kaldırımda bir deste para buldu. emeklisi Acaralp,  bir süre paranın sahibini araştırdı ancak, bulamadı. Çevredekilere bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp, soluğu bu sabah Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği'nde  aldı. Bulduğu parayı polis merkezi amirine teslim eden Acaralp, "Köşede çıkmaz sokakta bulduğum paranın mutlaka ihtiyacı olan birisinin olduğunu düşündüm. Umarım en kısa sürede bulur, sahibine teslim ederim. Benim maaşımın çok üstünde bir rakam. Bir an önce sahibinin bulunması beni rahatlatacaktır" dedi.


Kaynak: DHA
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