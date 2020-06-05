Bulduğu parayı belediye görevlilerine teslim etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulduğu parayı belediye görevlilerine teslim etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde 20 yaşındaki Resul Şahin, yolda bulduğu parayı belediyeye teslim etti.

Bulduğu parayı belediye görevlilerine teslim etti
05.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:07

Amasya'nın Taşova ilçesinde 20 yaşındaki Resul Şahin, yolda bulduğu parayı belediyeye teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, Şahin'in daha önce de örnek bir davranış gösterdiğini söyledi.

Örnek davranışından dolayı Şahin'in tebrik eden Aydoğan, "Genç arkadaşımızın gösterdiği bu davranış hepimizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi inşallah bulunur ve teslim ederiz." dedi.

Şahin ise kendisine ait olmayan hiçbir şeyi sahiplenmediğini vurgulayarak, "Yolda bulduğum parayı sahibine teslim edilmesi için belediye yetkililerine verdim. Benim yaptığım bir insanlık görevidir. Herkes bu şekilde davranmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Esenyurt George Floyd
Şu an buradasınız: Bulduğu parayı belediye görevlilerine teslim etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:10:15. #1.15#
title