Bulduğu parayı belediye görevlilerine teslim etti Amasya'nın Taşova ilçesinde 20 yaşındaki Resul Şahin, yolda bulduğu parayı belediyeye teslim etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 20 yaşındaki Resul Şahin, yolda bulduğu parayı belediyeye teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, Şahin'in daha önce de örnek bir davranış gösterdiğini söyledi.

Örnek davranışından dolayı Şahin'in tebrik eden Aydoğan, "Genç arkadaşımızın gösterdiği bu davranış hepimizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi inşallah bulunur ve teslim ederiz." dedi.

Şahin ise kendisine ait olmayan hiçbir şeyi sahiplenmediğini vurgulayarak, "Yolda bulduğum parayı sahibine teslim edilmesi için belediye yetkililerine verdim. Benim yaptığım bir insanlık görevidir. Herkes bu şekilde davranmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA