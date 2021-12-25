BULDUĞU KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu O.A güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. İşyerlerinden alışveriş yapması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mecidiyeköy'de bir AVM'de pazartesi geçen meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de alışveriş yapan G.N bir süre sonra kredi kartının olmadığını anlayınca hemen bankayı arayarak kartını kullanıma kapattırmak istedi. Kartının üç farklı adreste 4 defa kullanıldığını öğrenen G.N Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde alışveriş yapılan yerlerin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde üç ayrı işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan kişinin eşkali belirlenerek gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Filistin uyruklu O.A'nın 'kasten yaralama'dan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.