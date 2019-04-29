Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişi yolda bulduğu koyunun sahibini arıyor.

Emre Harmaner, Cumhuriyet Mahallesinde yoldan geçtiği sırada sahipsiz bir koyun olduğunu gördü. Çevrede yaptıkları araştırma sonucunda sahibine ulaşmayan Harmaner, durumu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Harmaner, sahibine ulaşamadıkları koyunu eve götürdüğünü belirterek, "Belediye zabıta ekiplerine ve polise haber verdim. İnşallah sahibi çıkar ve gelirse koyunu vermeye hazırım." dedi.

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Kaynak: AA