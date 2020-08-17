Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti Yalova'da bulduğu içinde para olan cüzdanı zabıtalara teslim eden İbrahim Avcı adlı çocuğun bu dürüst davranışı karşılıksız kalmadı.

Yalova'da bulduğu içinde para olan cüzdanı zabıtalara teslim eden İbrahim Avcı adlı çocuğun bu dürüst davranışı karşılıksız kalmadı. Olayı öğrenen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk çocuğa ortaya koyduğu davranıştan dolayı teşekkür edip bir hediye verdi.

Yalova'nın Gazipaşa Caddesi üzerinde arkadaşları ile dolaşan 10 yaşındaki İbrahim Avcı adlı çocuk yerde duran cüzdanı fark etti. Cüzdanı alıp açtıklarında içerisindeki paraları gördüler. Bunun üzerine cüzdanı Yalova Belediyesi zabıtalarına teslim eden çocuğun bu örnek davranışını öğrenen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk minik çocuğu yanına çağırıp teşekkür etti. Tutuk, "Böyle dürüst ve geleceğe ışık olacak gençler olarak yetişin" tavsiyesinde de bulundu. Bununla da kalmayan Tutuk çocuğa uzaktan kumandalı bir araba hediye etti. Zabıta ise kısa süre içerisinde cüzdanın sahibi olan Yasin Kolpar'a ulaştı. Zabıtanın yanına gelen genç cüzdanını İbrahim Avcı'dan aldı. - YALOVA

Kaynak: İHA