Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Eden Belediye İşçisine Başkan Kocamaz'dan Ödül

Mersin'de, bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden belediye temizlik işçisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından ikramiye ile ödüllendirildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aydıncık biriminde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı temizlik elemanı olarak görev yapan Hüseyin Ebeli, temizlik esnasında Karatepe mevkiinde D-400 karayolu civarında bulduğu cüzdanı bağlı olduğu koordinasyon birim sorumlusuna getirdi. Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, öğrenci kartı ve 20'ye yakın kredi kartı ile 150 TL'ye yakın paranın bulunduğu cüzdan, Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldükten sonra temizlik personeli sayesinde cüzdanın sahibi bulundu ve cüzdan sahibine teslim edildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde bulunan makamında temizlik personeli Hüseyin Ebeli'yi kabul eden ve göstermiş olduğu insani davranıştan dolayı kendisini bir maaş ikramiye ile ödüllendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ebeli'yi tebrik ederek, yaşanan bu olayın büyükşehir belediyesi elemanlarına yakışan bir davranış olduğunu belirtti.



Ebeli'ye göstermiş olduğu davranıştan dolayı teşekkür eden Kocamaz, "Diğer arkadaşlara da örnek oldu senin bu davranışın. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elemanlarına da bu yakışır. Aslında daha önce de böyle bir olayı yaşamıştık. Böyle arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarz konularda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. İnşallah bu arkadaşlarımız hem bizim belediyemizdeki diğer arkadaşlara hem de tüm ülke genelindeki çalışanlara örnek olacaklar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Biz de kendisini bu örnek davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik. Güle güle kullansın. Bu tür duyarlı arkadaşların sayısını da Cenab-ı Allah artırsın" dedi.



Aydıncık Şubesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Hüseyin Ebeli'de yaşadığı olayı anlatarak, yaptığının bir insanlık görevi olduğu söyledi. - MERSİN