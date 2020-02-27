Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

27.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:48

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan kadın, sahibine verilmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.



Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı karşı tarafında kaldırımda kadın cüzdanı bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri vatandaşlardan cüzdanı teslim aldı. İçerisinde para bulunmayan ama özel evrakların yer aldığı kadın cüzdanı, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA