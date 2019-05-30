Kilis'te iftar sonrası gezintiye çıkan Barış Dağ, mesirelikte bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dağ'ın arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada mesirelikte bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim ederek örnek davranış sergilediği ifade edildi.

Ramazan ayı nedeniyle jandarma motosikletli asayiş timlerinin bölgede devriyelerini sıklaştırdığı aktarılan açıklamada, "Barış Dağ isimli kişi, ekiplere bir cüzdan teslim etmiş, yapılan araştırmalar sonucu içerisinde ehliyet, kimlik belgesi ve bin 100 lira para olan cüzdanın Gökhan Calban'a ait olduğu anlaşılmış ve gerekli işlemlerin ardından cüzdan ve içerisindekiler sahibine iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA