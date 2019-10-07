07.10.2019 19:21

Bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan Selahattin Bayhan (56) ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde, Nusaybin'deki 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye sınırına 200 metre mesafedeki arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan, yerde bir cisim buldu. Bayhan, merak ettiği cismi eline alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada cisim, Bayhan'ın elinde patladı. Sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Bayhan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından araziye gelen polis ekipleri, patlayan cisim ile ilgili incelemede bulundu.

Kaynak: DHA