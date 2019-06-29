Bulduğu cep telefonunun sahibini sokak sokak arıyor

Cep telefonu bulan vatandaştan örnek davranış

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş sokakta bulduğu cep telefonununun sahibi arıyor.

Gaziantep İslahiye ilçesinde Yusuf Akaslan isimli vatandaş Beyler Mahallesi'ndeki evine akşam saatlerinde döndüğü sırada bir cep telefonu buldu. Akaslan telefon sahibi tarafında aranmayı bekledi. Kimse aramayınca sabah saatlerinde İslahiye'deki cep telefonu mağazalarını gezerek bulduğu telefonun sahibini bulmak için uzun süre iz sürdü.

İslahiye Belediyesi'ne giderek anons yapılmasını isteyen Yusuf Akaslan, burada sonuç alamayınca telefonu polislere teslim etmek için İslahiye Emniyet Müdürlüğü'nün yolunu tutu.

Telefonu bulan Yusuf Akaslan telefonun sahibine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Akşam eve dönerken yolda cep telefonu buldum. Eve giderken eve aldığım ekmeği dahi veresiye aldım. Ama telefonun sahibine yetişmek için belki kendi telefonunda arama yapar da bana ulaşır diye gece 01.00 kadar uyumadım. Ama arayan olmadı. Allah boğazımdan haram geçirmeyi bana nasip etmesin. Geçen yılda yolda bir cüzdan buldum. içinde 700 TL olan cüzdanı sahibine verdim. Ben hamallık yaparak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA