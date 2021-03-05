Bulduğu 20 lirayı yetimlere bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bulduğu 20 lirayı yetimlere bağışladı

05.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:01
Bulduğu 20 lirayı yetimlere bağışladı

Malatya'da 20 TL bulan çocuk, bulduğu paranın sahibini bulamayınca, parayı yetim çocuklara bağışladı.

Malatya'da 20 TL bulan çocuk, bulduğu paranın sahibini bulamayınca, parayı yetim çocuklara bağışladı.

Parayı teslim etmek için dernek binasına gelen çocuğu karşısında gören Yetimler Kervanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, yaşadığı bu olay konusunda, "Sıradan bir gün. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz esnada dernek binamızın bulunduğu sokakta, o semtin çocuklarından biri kapı zilini çaldı. Elinde 20 TL ile koşarak yanıma gelen ve henüz 10-12 yaşlarda olan bu çocuk sokakta oyun oynarken 20 TL bulduğunu söyledi. Paranın sahibini bulamadığını ve dernekte de yardım edildiğine şahit olduğu için buraya bağışlamanın doğru olduğuna karar vermiş ve getirmiş" ifadelerini kullandı.

Çolak, çocuğun örnek hareket gösterdiğini belirterek, "Neden önemli bu hadise? Henüz çocukluk evresinde sokakta bulduğu paranın kendisinin olmayacağını anlamış ve bunun ancak uygun bir yere bağışlanması gerektiğine karar vermiş. Takdirle karşıladım.

Şimdi yine dile getirmeliyiz ki içimizde hala çok iyi yürekli ve çok iyi insanlar var. Çok şükür ki o iyi insanlar tükenmemiş ve aramızdalar. Umudumuz oldun çocuk! Umudumuz oldu bu delikanlı" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Lady Gaga Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulduğu 20 lirayı yetimlere bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:01:59. #1.16#
title