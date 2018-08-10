Denizli'nin Buldan İlçesi'nde yürütülen 'Kuşlar Sizi Çağırıyor" projesi kapsamında Düzce Üniversitesi Orman fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Leyla Özkan tarafından hazırlanan "Buldan Yayla Gölü Kuş Rehberi" kitabının tanıtımı yapılacak.

Buldan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, projenin Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi işbirliği ile Buldan Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ayrıca Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde projesi tarafından desteklendiği de hatırlatıldı. Açıklamada, "Kuşlar Sizi Çağırıyor projesi kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Leyla Özkan tarafından hazırlanan 'Buldan Yayla Gölü Kuş Rehberi' kitabının tanıtımı 14 Ağustos Salı günü Buldan Belediyesi El Sanatları ve Kültür Merkezi'nde (BELKÜM) gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ