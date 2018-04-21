Buldan: Türkiye'yi Yönetemedikleri İçin Erken Seçim Kararı Aldılar

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AKP-MHP koalisyonu Türkiye toplumunun hiçbir sorununu dikkate almayan, sadece kendi çıkarları için, kendi gelecekleri için politikalar belirlediler. Türkiye'yi yönetemedikleri için de erken seçim kararı aldılar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin milletvekilleri ve yöneticilerinden oluşan heyet ile 'Biz'ler Kazanacağız' organizasyonu kapsamında, Bursa'da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Buldan erken seçime en hazır parti olduklarını söyledi. Buldan, "Açıklanan tarih HDP olarak bizi çok fazla etkilemedi çünkü hem teknik anlamda hem de örgütsel anlamda seçime hazır olan partilerin başında geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında erken seçimin AK Parti ve MHP'nin ortak aldığı bir karar olduğunu belirten Buldan, "AKP-MHP koalisyonu Türkiye toplumunun hiçbir sorununu dikkate almayan, sadece kendi çıkarları için, kendi gelecekleri için politikalar belirlediler. Türkiye'yi yönetemedikleri için de erken seçim kararı aldılar" dedi. Seçim sürecini de değerlendiren Buldan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demokrasi güçleri, Türkiye'nin muhalif kesimleri ve bu düzenden rahatsız olan herkesin bir arada olması gereken ve bu düzene karşı çıkması gereken bir döneme girdik. Artık Halkların Demokratik Partisi olarak son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda adayımızı Türkiye toplumuna açıklayacağız. Elbette ki bu adayımız Türkiye toplumunun onu kucaklayacağı ama aynı zamanda da o adayın tüm Türkiye toplumunu kucaklayacak bir isim olmasına dikkat edeceğiz."

- Bursa