Buldan'da Sultaniye üzüm hasatına başlandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasatı başladı.

İlçede olgunlaşan üzümler, çoğunluğu çevre illerden gelen kadın işçiler tarafından, bağlardan makas yardımıyla özenle kesilerek toplandı. Sepetlerdeki üzümler erkek işçiler tarafından toplama merkezine taşındıktan sonra kasalara paketlenerek piyasaya sunulmak üzere kamyonlara yüklendi.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, yaptığı açıklamada, çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasatının, ilk olarak bölgelerinde yapıldığını belirtti. Buldan'da 40 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Muammer Al, şunları söyledi:

"37 bin dekarda Sultaniye, geri kalan kısımda da Süperyol ve diğer üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Kalitesiyle ön plana çıkan Sultaniye cinsi üzümler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediliyor. Hasadına başlanan üzümler iç piyasaya sunulacak. Önümüzdeki hafta ihracatın başlamasıyla birlikte bölgemizde yetişen üzümlerimiz Rusya başta olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu ve körfez ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yıl rekoltemizde geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir artış var. Bölgemizde 100 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Üzümün kilogram fiyatında beklentimiz kalitesine göre 2 lira 50 kuruş ile 2 lira 80 kuruş arasında."

Doğanköy Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan Ahmet Boynikar da bağlarındaki ilk mahsulü kesmeye başladıklarını belirterek, "Çiftçi olarak üründen ve fiyattan memnunuz. Üreticiyi tatmin eden fiyatlarda bir düşüş yaşanmazsa çiftçinin yüzü gülecek." dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden çalışmak üzere Buldan'a gelen kadın işçilerden Rabia Avşar ise üzüm toplayarak aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, "Yılın bu dönemleri üzüm toplamak için buraya geliyoruz. Makasımızı elimize alıp üzüm topluyoruz." dedi. Avşar, küçük yaşlardan bu yana bu işte çalıştığını belirtirken, işin kendisine yorucu gelmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA