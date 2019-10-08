Buldan'da kurum üzüm üreticilerinin imdadına TMO yetişti

08.10.2019 11:18

Denizli'nin Buldan ilçesinde kurum üzüm üreticilerinin imdadına bu yıl ilk defa alım yapmaya başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetişti. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, TMO ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, üzüm üreticisinin elinde kalan kuru üzümün değerinde alınacağını belirterek, kurumun şu ana kadar 150 ton üzüm aldığını kaydetti.



Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, TARİŞ kuru üzüm alımların durmasının ardından Buldan bölgesinde üreticinin elinde kalan kuru üzümün değerinde satılması için yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade etti. Al, TARİŞ ile yapılan görüşmelerde üreticinin elinde yüklü miktarda ürün olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Buldan'da ilk defa TMO kurum üzüm almaya başladı. Bölgenin en büyük üzüm alıcısı TARİŞ'ti ama onlarında belli kriterleri vardı. Bölgemizde kuru üzüm rekoltesinde bu sene önemli oranda artış var. Bölge çiftçimiz rahat olsun, alım kapanmayacak. Bakanımızın da ifade ettiği gibi 'çiftçinin ürettiği ürün yerde kalmayacak.' Vatandaşlar elindeki ürünün kıymetini bilsin ve aracılara verip ürünün değerini düşürmesin. Elinde 7-8-9 numara üzüm olan üreticiler TMO'ya gelsinler. Yenicekent Mahallesi'nde bulunan depoyu kiralayarak TMO'ya tahsis ettik. Depoya yakın bölgeden kantar bulduk. Buldan Ziraat Odası olarak kendilerine ekip ve ekipman desteği sağlıyoruz. İstiyoruz ki hiçbir üreticimiz mağdur olmasın ürününü değerinde satsın. Bu amaçla ilk kez TMO Buldan'da ürün almaktadır. Şu ana kadar 150 ton üzüm alımı gerçekleşmiştir. Önümüzdeki günlerde alımlara devam edilecektir. Çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.



Kuru üzümler depolara taşınmaya başlandı



Kuru üzüm tesliminde bulunan üzüm üreticisi Ramazan Uğuz'da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TMO sayesinde ürünlerinin ellerinde kalmadığını ifade etti.



Öte yandan, kuru üzümler TMO'nun alım yapacağını açıklamasının ardından traktör ve diğer araçlar ile depolara taşınmaya başlandı. Alımların ilerleyen günlerde de devam edeceği ve ellerinde kuru üzüm bulunan vatandaşların TMO'ya başvurmaları istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA