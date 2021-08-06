Buldan'da geceyi aydınlatan alevler kontrol altına alındı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi olarak bilinen ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gece 01.00 sıralarında meydana gelen bir patlamaya başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Bir süre sonra İçme Deresi olarak bilinen noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bırakınca durum hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi.

Bu arada bölge halkı da eline ne geçirdiyse İçme Dersine giderek yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın saatler, 03.30 sıralarında yüzlerce kişinin gayreti sonrası kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. Alevler farklı noktalara sıçramadan ve daha da büyümeden kontrol altına alınmasıyla Bostanyeri Mahallesi sakinleri rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı