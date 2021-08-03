Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
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Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı

Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormalık alan küle döndü.

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.


Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı
Buldan'da 2 hektar ormanlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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