Buldan'da 10 tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak

11.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:02

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından başlatılan "Biz Türkiye'yiz Tekerlekli Sandalye" kampanyası kapsamında Buldan ilçesine 10 tekerlekli sandalye bağışı yapılacağı bildirildi.



Proje destekçisi Osman Buldan AA muhabirine yaptığı açıklamada, THOF tarafından sürdürülen kampanyada bağışlanan 10 tekerlekli sandalyenin Buldan Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verileceğini söyledi.



Sandalyelerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belirlenen kişilere dağıtımının yapılacağını belirten Buldan, bu kampanyaya destek THOF Başkanı Suat Aksu'ya teşekkür ederek, "Engelli vatandaşlarımıza bir umut olabilme adına tekerlekli sandalye projesi başlatıldı. Buna göre tekerlekli sandalye bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halk oyunları camiası çok büyük ve yardımseverdir. Camianın engelli vatandaşlarımıza bir umut olmasını bekliyoruz." dedi.



Öte yandan ilçede dağıtımı gerçekleştirilecek tekerlekli sandalyeler kaymakamlık himayesinde sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA