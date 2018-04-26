Buldan: Afrin'e Girmek Onlara 1 Puan Bile Kazandırmadı

IĞDIR'da konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinin baskın seçim olduğunu söyleyerek, "Ne yaptılarsa yüzde 51'i göremediler. Türkiye bir kriz yaşadığı için baskın seçim kararı almak zorunda kaldılar. Suriye'ye girdiler. Afrin'e girmeleri onlara 1 puan bile kazandırmadı. Çünkü Türkiye toplumu savaş istemiyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Ağrı Belediye eski Başkanı Sırrı Sakık, bugün Cumhuriyet Mahallesi, Kapan sokakta bulunan HDP Başkanlığı önünde halkla buluştu. Heyet adına ilk olarak kürsüye çıkan Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, ekonominin kırmızı alarm vermesi nedeniyle seçime gidildiğini söyledi. Adıyaman, "Tayyip Erdoğan 'Türkiye'de erken seçim istemek ihanettir. Erken seçim istemek geri kalmış gelişmemiş ve diktatörlükle yönetilen ülkelerin işidir' demişti. Ama bu sözünün üzerinden daha 1 ay geçmeden erken seçimi kendisi istedi. Biz de diyoruz ki; 'niye seçime gittiğinizi biliyoruz.' Afrin'de sıkıştınız, önünüz karanlık çıkmaz sokaktasınız. Ülke içinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle, olağanüstü hal yasalarıyla bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yine ekonomi kırmızı alarm veriyor, ekonomi iflas etmek üzere. Dış ilişkilerde adım atacağınız ve dostluk kuracağınız bir ülke bırakmadınız. Bütün komşu ülkeleri düşman ilan ettiniz. Normal şartlarda ülkeyi yönetemiyordunuz. Olağanüstü yasalarla ve KHK'larla yönetemediğiniz için teslim bayrağını çektiniz. Biz de bu bayrağı 24 Haziran'da sizden alacağız, sizi hem saraydan hem de parlamentodan al aşağı edeceğiz" diye konuştu.

Yapılacak seçimlerin baskın seçim olduğunu belirten Pervin Buldan ise şunları söyledi:

"AKP-MHP ittifakının, koalisyonunun Türkiye'nin yönetilmediği, krizleri yaşadığı, ekonomik ve siyasal bir sürecin yaşandığı bir dönemde Türkiye halkının ve seçmeninin önüne çıkarmış olduğu bir baskın seçimdir. Çünkü bu ülkeyi artık yönetemiyorlar. Ne yaptılarsa yüzde 51'i göremediler. Anket sonuçlarına baktılar yüzde 50'yi geçemediklerini anladılar ancak Türkiye bir kriz yaşadığı için baskın seçim kararı almak zorunda kaldılar. Savaş ilan ettiler. Suriye'ye girdiler ama Afrin'e girmeleri onlara 1 puan bile kazandırmadı. Çünkü Türkiye toplumu savaş istemiyor, kan görmek istemiyor." - Iğdır