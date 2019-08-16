Bülbüloğlu: Sturridge ile henüz bir anlaşma yok
açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Sturridge'nin ailesi gelip şehri görmek istediler.
16.08.2019 16:44
açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Sturridge'nin ailesi gelip şehri görmek istediler. Geldiler, gezdiler, burada ağırlandılar. Daha sonra da İstanbul'a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum. İlerleyen süreçte bu netleşecektir ancak şuan yapılan bir anlaşma ya da biten bir transfer durumu ortada yok" ifadelerini kullandı.
- Trabzon
- Trabzon
Kaynak: DHA