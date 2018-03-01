Bülbül ve Darmık Kırsalı Vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve obüsler Afrin'in kuzeyindeki Bülbül ve Darmık dağları çevresinde bulunan YPG mevzilerini tek tek vuruyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyon 41'inci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Afrin'in doğu, batı ve kuzeyindeki köylerde ilerleyiş sürerken, Kilis Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri ise YPG'ye ait mevzileri tank ve obüslerle yerle bir ediyor. Darmık Dağı ve güneydoğusunda bulunan Bülbül Dağı kırsalındaki mevziler topçu atışları ile imha edilirken, ÖSO birlikleri ise güneye doğru ilerlemeye devam ediyor. - KİLİS