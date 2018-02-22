Bülbül Tepesi Vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba kırsalında konuşlu topçu birlikleri tarafından Afrin'in Bülbül bölgesindeki YPG mevzileri yoğun top atışları ile vuruluyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Öğle saatlerinde Kilis'in Gülbaba ve Darmık bölgesinde konuşlu bulunan tank ve fırtına obüsler Bülbül tepesindeki YPG mevzilerini vurdu. Yoğun dumanların yükseldiği bölgelerdeki patlama sesleri Gülbaba bölgesinden de hissedildi.

Diğer yandan obüslerin vurmasının ardından yer yer ÖSO birlikleri ile YPG'liler arasında sıcak çatışma çıktığı gözlendi. - KİLİS