Akçay: "Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır" - Haberler
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Akçay: "Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır"

AA - Haberler | Güncel

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması Milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması

Milletvekillerinden görüntüler Tbmm - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. (2)

Akçay: Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır

Akçay: Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır

Akçay: Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır

Akçay: Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

AA - Son Dakika Haberleri

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