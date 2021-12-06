Akçay: "Türkiye, arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıyadır"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması Milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması
Milletvekillerinden görüntüler Tbmm - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. (2)