Bülbül Deresi Çöpten Arındırılıyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak Bülbül Deresinde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak Bülbül Deresinde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sinek, haşere gibi canlıların üreme noktası olan derelerde temizlik çalışmasına başlanıldı. Şehir merkezinden geçen Bülbül deresinde biriken çeşitli atık, çöp ve çamur yığınları Belediye ekiplerimiz ve DSİ Bölge müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışmalar yapılarak iş makineleriyle temizlendi.

Sağlımızı korumak için lütfen çöplerimizi derelere değil, Belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım.

Kaynak: Habermetre