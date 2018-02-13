Bülbül'de Öso Taarruzları Sürüyor
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Bülbül'de Öso Taarruzları Sürüyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Zeytin Dalı Harekatı’nda terör odaklarını vurmaya devam ediyor.

Bülbül'de Öso Taarruzları Sürüyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Zeytin Dalı Harekatı'nda terör odaklarını vurmaya devam ediyor. Kilis karşısındaki Bülbül bölgesinde Hamza Tümeni askerleri ÇNRA'lar ile terör yuvalarına saldırdı. Gün boyunca devam eden atışlarda yaklaşık 25 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bülbül Bölgesinde halen terör unsurlarının gözükmesi sebebiyle Hamza Tümeni birlikleri terör mevzilerini değişik alanlardan vuruyor. Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moralinin yüksek olduğu, kontrollü atışlarla sahayı temizledikleri öğrenildi. - AFRİN

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