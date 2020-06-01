Bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine Kovid-19 darbesi
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Bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine Kovid-19 darbesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kanser, kalp-damar ve diyabet gibi dünyada yıllık ölümlerin yüzde 71'ini oluşturan bulaşıcı olmayan rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisine ciddi darbe vurduğunu duyurdu.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine Kovid-19 darbesi
01.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kanser, kalp-damar ve diyabet gibi dünyada yıllık ölümlerin yüzde 71'ini oluşturan bulaşıcı olmayan rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisine ciddi darbe vurduğunu duyurdu.

DSÖ'nün mayısta üç hafta boyunca 155 ülkede yaptığı yeni bir araştırmada, Kovid-19 salgınının bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların tedavilerini küresel çapta sekteye uğrattığını ortaya koydu.

Araştırmada, sağlık sistemi zayıf olan ülkelerde, salgın nedeniyle bu hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinin çok büyük zarar gördüğü belirtildi.

Bulaşıcı olmayan rahatsızlıklara sahip hastaların, diğerlerine göre Kovid-19 kaynaklı ölümler açısından daha büyük risk altında olduğunun altı çizildi.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların her yıl 41 milyon insanın ölümüne neden olduğu ve bunun da küresel çapta tüm ölümlerin yüzde 71'ine denk geldiği vurgulanan araştırmada, her yıl 30 ila 69 yaş arasında 15 milyon insanın bu hastalıklardan öldüğü, bu "erken ölümlerin" yüzde 85'inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşandığı aktarıldı.

Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.

Araştırma yapılan 155 ülkenin yüzde 53'ünde hipertansiyon, yüzde 49'unda şeker ve diyabetle ilişkili komplikasyonlar, yüzde 42'sinde kanser ve yüzde 31'inde de kalp-damar hastalıklarının tedavi ve hizmetlerinin kısmen veya tamamen bozulduğu, bunun da ortaya çıkan "en önemli bulgu" olduğunun altı çizildi.

Rehabilitasyon hizmetlerinin ise ülkelerin yüzde 63'ünde salgın esnasında aksadığı kaydedilen araştırmada, planlanmış tedavilerin salgın nedeniyle iptal edilmesi, toplu ulaşımın kesilmesi ve personel yetersizliği gibi etmenlerin temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasında başlıca rol oynadığına işaret edildi.

"Araştırma sonuçları sürpriz değil"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu araştırma sonuçları, haftalardır ülkelerden duyduklarımızı teyit ediyor. Kanser, kardiyovasküler hastalığı ve diyabet gibi hastalıkların tedavisine ihtiyaç duyan birçok kişi, Kovid-19 salgını başladığından beri ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini ve ilaçları almamaktadır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ülkelerin Kovid-19 ile savaşırken bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik temel sağlık hizmetlerinin devam etmesini sağlayacak yeni yöntemler bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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