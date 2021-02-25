Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı

25.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:36
Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı

OSMANİYE'de, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı yol uygulamasında bulaşıcı hastalık taşıma (G-78) tehdit kodu bulunan Suriyeli N.M., yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı yol uygulamasında bulaşıcı hastalık taşıma (G-78) tehdit kodu bulunan Suriyeli N.M., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişeleri uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrolde, Suriye uyruklu A.H'nin kullandığı 27 MA 9915 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan Suriye uyruklu N.M.'nin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde, 48 yaşındaki N.M.'nin 2017 tarihli G-78 'Bulaşıcı Hastalık Taşıma' tehdit kodundan Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi. Tercüman aracılığıyla yapılan mülakatta; Suriye uyruklu N.M'nin, Kilis üzerinden illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenilirken, nöbetçi savcıyla yapılan görüşme sonucunda, araç şoförü A.H. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Ülkeye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu N.M. hakkında gerekli sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Berat Albayrak Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:07:22. #1.16#
title