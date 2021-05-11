Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum
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Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum

Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki tam kapanma süreci devam ederken, sabah saatlerinde Eskişehir'deki bir zincir marketin önünde ucuz satılan asma yapraklarını almak isteyen vatandaşlar arasında oluşan izdiham sosyal mesafeyi unutturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki tam kapanma süreci devam ederken, sabah saatlerinde Eskişehir'deki bir zincir marketin önünde ucuz satılan asma yapraklarını almak isteyen vatandaşlar arasında oluşan izdiham sosyal mesafeyi unutturdu.

Eskişehir Uluönder mahallesinde sabah erkan saatlerinde gözlemlenen kalabalık "tam kapanma" sözlüğünü utandırdı. Bölgede genelinde bir kalabalık gözlemlenirken, çevrede bulunan bir zincir marketin önünde sergilenen ucuz asma yapraklarını alabilmesi için birçok vatandaş tedbirsizce izdiham oluşturdu. İzdiham oluşturanların çoğunun yaşlı olduğu gözlemlendi. Dışarıda güçlükle poşetlerini yaprakla doldurup ödemek için içeriye girenler, bu sırada markette alışveriş yapan ve çıkarlar birbirine karışınca sosyal mesafe ve bulaş riski unutuldu. Ayrıca bazı vatandaşların biranda birden fazla poşet doldurmaya çalışması ise oluşan kalabalığın uzun süre devam etmesine yol açtı.

Öte yandan, kısıtlama olmasına rağmen bölgede oluşan bunca kalabalığı kontrol edecek ne bir market yetkilisi ne de devlet yetkilisi duruma müdahale etmedi. - ESKİŞEHİR

Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum
Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum
Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum
Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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