Bulanıklı vatandaştan alkışlanacak hareket
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Bulanıklı vatandaştan alkışlanacak hareket

09.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:59
Bulanıklı vatandaştan alkışlanacak hareket

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde ikamet eden Yusuf Bulakçı, 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hazırladığı pastaları köy çocuklarına ikram ediyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde ikamet eden Yusuf Bulakçı, 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hazırladığı pastaları köy çocuklarına ikram ediyor.

Bulanıklı Yusuf Bulakçı, yaptıklarıyla miniklerin gönüllerini fethetti. Birçok köyde çocukların 'Yusuf Abi'si olarak bilinen Bulakçı, ikram ettiği yaş pastalarla küçüklerin yüzünü güldürüyor. Yusuf Bulakçı, geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülsün diye, yürüttüğü bu çalışmayı daha fazla yaygınlaştırmak ve daha fazla çocuğa ulaştırmak için kendisine destek sunacak gönüllüleri arıyor. Köyde birçok çocuğun bugüne kadar hiç yaş pasta tatmadığını belirten Bulakçı, köylerdeki çocuklara ulaşıp bu tadı tattırarak onları mutlu etmeyi amaçladığını söyledi. 'Pasta tatmayan çocuk kalmasın' düşüncesiyle yola çıktığını ifade eden Bulakçı, şimdiye kadar kendi imkanlarıyla birçok çocuğa pasta ikram ettiğini, ama daha fazla çocuğa ulaşmak içinde gönüllü insanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir çocuğun yüzünde gördüğü tebessüm kadar hiçbir şeyin kendisini mutlu etmediğini kaydeden Bulakçı, "Ben küçükken, hiç oyuncağım olmadığı gibi hiçbir doğum günümü de pasta keserek kutlayan olmadı. Hep televizyonlarda falan görerek özenirdim. Aslında doğum gününden çok kesilen pastanın tadını hep merak ederdim. İçimde bu hep bir uhde olarak kaldı. Biliyorum bugün dahi birçok çocuk bu tadı dahi bilmiyor. İstiyorum ki bütün çocuklar pasta yesin, bu tadı tatsın. Bugünde bize bunu gerçekleştirmek nasip oldu" dedi

Bugüne kadar birçok çocuğa pasta ikram ettiğini ama daha fazla çocuğu sevindirmek istediğini belirten Bulakçı, "Bütün çocuklara ulaşmak istiyorum, ama tek başına gücüm yetmiyor. Bu nedenle çocukları sevindirecek, onlara bir pasta ulaştıracak gönüllü arkadaşlara ihtiyacımız var. Değerli Bulanıklılar, gelin hep beraber çocuklarımızın hayatına, gönüllerine dokunalım. Çocuklar, geleceğimizin teminatıdır. Bu anlamda, üstümüze düşen sosyal sorumluluğu hep beraber yerine getirelim. Pasta yemeyen çocuk kalmasın. Çocuklar gülerse dünya güler. Bir çocuğun gülüşü olmak ister misiniz?" şeklinde konuştu. - MUŞ

Bulanıklı vatandaştan alkışlanacak hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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