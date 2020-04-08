Bulanıklı halk eğitim merkezindeki usta öğreticiler maske üretiyor MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Eğitimi Merkezindeki kadınlar, Korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Eğitimi Merkezindeki kadınlar, Korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Bulanık Kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Eğitimi Merkezindeki kursiyerler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulanık Belediyesi iş birliği ile faaliyetlere ara verilmesinin ardından maske yapımı için gönüllü olarak bir araya gelen usta öğretici kadınlar maske üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına ağrılık veren kursiyerler ve usta öğreticiler hedefledikleri 100 bin maskeyi üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bulanık'ta üretilecek olan maskelerin ilçede kullanılmak üzere karantina altına alınan köyler öncelikli olma koşuluyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Konuya ilgili açıklama yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Korona virüs salgınına karşı her türlü önlemleri alıp çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Günlük bin ile bin 500 adet maske imalatı hedeflenmektedir. Her geçen gün maske üretim hacmimizi artırarak üretime devam edeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek bu salgını az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımıza da Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım çağrısında bulunuyorum" dedi.

Ayrıca Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, bu anlamlı buluşma için bir araya gelerek gönüllü çalışmalarından dolayı usta öğreticilere teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İHA