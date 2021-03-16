Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği
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Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

16.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:29
Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

Muş'un Bulanık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 650 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 650 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım Müdürü Fırat Özoğul, 2021 yılı ekiminin başlamasıyla çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

İlçede 1150 çiftçiye tohum ihtiyaçlarına yardımcı olmak amacıyla yüksek verimli buğday tohumu temin ettiklerini belirten Özoğul, il müdürlüğü kanalıyla çiftçilere 650 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çiftçilere devletin sağlığı kaynaklarla gerekli destekleri verdiklerini vurgulayan Özoğul, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz üretim. Yeni tip koronavirüsün başlangıcından itibaren birçok sektörde üretime ara verildi. Gıdanın öneminin bu dönemde daha çok hissedilmesi, güvenilir gıdaya ulaşımın önemi, üretime olan ihtiyacı da dikkate alarak verdiğimiz desteklerle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etti. Kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize gereken yardımı sağlama gayreti içindeyiz. Bütün köy muhtarlarımızı arayarak, kişi başına 500 kilogram sertifikalı buğday tohumunu hibe veriyoruz."

Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği
Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği
Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği
Bulanıklı çiftçilere sertifikalı buğday tohumu desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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