Bulanık'tan Kısa Kısa

Bulanık Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muş İl Müdürlüğünün işbirliği ile açılan "Girişimci Eğitimi Kursu"nu başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifika verildi.

Bulanık Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Uzan, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin aldıkları sertifikaları iyi değerlendirmelerini ve bir iş kapısına dönüştürmelerini isteyerek, "KOSGEB eğitiminin belediyemizde verilmesini sağlayarak yeni iş kapısı açmak isteyen girişimcilere destek oluyoruz. Devletimizin imkanları geniş, bunları takip edin. Bu belgeyi kullanacağınız birçok istihdam alanı açılıyor." dedi.

Törene, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Abdulhakim Erdoğan ve Mal Müdürü Ömer Kaya da katıldı.

Bulanık'ta kömür alım ihalesi

Bulanık Belediyesi tarafından yaklaşan kış mevsimi öncesi kömür alım ihalesi yapıldı.

İhale, belediyenin toplantı salonunda, açık ihale usulüyle yapıldı.

İhaleye katılan Temiz Isı Gereçleri Limited Şirketi 172 bin 500 lira, Çağlar Ticaret 156 bin 900 lira, Dört Yol Yapı Market 162 bin 780 lira, Uçucular İnşaat 166 bin 500 lira, Çiftçiler Ticaret ise 165 bin lira teklif verdi.



İhaleye sunulan dosyaların ve tekliflerin değerlendirilerek sonucun açıklanacağını ifade eden Komisyon Başkanı Mal Müdürü Ömer Kaya, "İhaleye sunulan dosya ve evraklar tek tek incelenerek, şartnameye uygun olup olmadıkları kontrol edilecek. Dosyası tam olan ve uygun fiyatı veren firmanın teklifini kabul edeceğiz." dedi.