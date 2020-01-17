Bulanık'taki metruk binaların yıkımına başlandı

17.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:46

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan 11 metruk binanın yıkımına başladı.



Bulanık Belediyesi İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri müdürlüklerinin personelleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin talimatıyla ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan 11 metruk binanın yıkımına başladı. Merkez mahallelerde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılmaz durumdaki terk edilmiş yapıların tek tek yıktırıldığını dile getiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Bu binaların belirlenen plan çerçevesinde, mahalle muhtarları ile de istişare edip vatandaşlardan gelen taleple yapılan yasal işlemlerin ardından yıktırıyoruz. Alan temizliğini sağladıktan sonra çevreyi daha bir yaşanılır hale getiriyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA