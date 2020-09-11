Bulanık'taki köylerde yol çalışmaları sürüyor
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Bulanık'taki köylerde yol çalışmaları sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı köylerde stabilize, sıcak asfalt, sathi kaplama ve kilitli parke döşeme yol çalışmaları devam ediyor.

Bulanık'taki köylerde yol çalışmaları sürüyor
11.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:14

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı köylerde stabilize, sıcak asfalt, sathi kaplama ve kilitli parke döşeme yol çalışmaları devam ediyor.

Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2020 yılı çalışma programı kapsamında ilçeye bağlı köy yollarının çağın gereklerine uygun hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir çok köyün yolunu yenileyen ekipler, kalan yolların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 köyde şu ana kadar 15 bin metre kare kilitli parke döşemesi yaptıklarını söyledi.

Sıcak asfalt, sathi kaplama ve diğer çalışmaların da devam ettiğini belirten İlidi, "Köylerdeki vatandaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltmek için çalışmalara önem veriyoruz. 2020 yılı içinde köy grup yollarına ağırlık vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Aynı özveri ve çaba gelecek yıl da devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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