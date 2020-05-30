Bulanık'ta zabıta ekipleri maske dağıttı Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.

Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.

Ekipler, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske olmadan girilmesi yasaklanan alanlarda maske dağıttı.

İlçenin çeşitli noktalarında dağıtılan maskelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ülkede Kovid-19 salgınının önüne geçmek için ciddi çaba gösterildiğini anımsattı.

İlidi, "Dünyada küresel bir sorun olan koronavirüsün tedbirlerini ilk günden bu yana elimizden geldiğince almaya çalıştık. Vakaların ve ölüm oranlarının azalması ile millet olarak normalleşmeye gittiğimiz bu süreçte daha temkinli olmalıyız. Sosyal mesafelerimize ağırlık vermeliyiz. Kaymakamlık ve belediye olarak bu zor günleri geride bırakana kadar ilçe adına önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA