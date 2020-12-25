Bulanık'ta "yerel esnafa sahip çık" çağrısı

Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilenen "yerel esnafa sahip çıkılması" çağrısı yaptı.

Bulanık Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz etkilenen "yerel esnafa sahip çıkılması" çağrısı yaptı.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Kaya, pandemi döneminin tüm vatandaşları olduğu gibi esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti.

İlçe sakinlerine esnafa sahip çıkma çağrısında bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Neredeyse tüm kollardaki esnaflarımızın işi pandemi döneminde yüzde 60-70 oranında düştü. Bizim esnafımız pandemi sürecinde yeterli sabrı gösterdi. Artık para kazanmaları lazım. Bulanıklı hemşerilerimin esnaflarına sahip çıkacaklarını ümit ediyorum. Bulanıklı hemşerilerimden esnafına sahip çıkmasını rica ediyorum. Alışverişimizi yerel esnaftan yapalım diyorum."

Esnaf da Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç