Bulanık'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet İlidi, sürücülere broşür dağıttı, yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

İlidi, kara yolunda yayalara öncelik tanınması gerektiğini belirtti.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri uyararak araçtaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç