Bulanık'ta "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
Muş'un Bulanık ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, protokol üyeleri, trafik ekipleri ve öğrenciler sürücü ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıttı.
Irmak, sürücülere, 'İçişleri Bakanlığınca "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmaya yönelik denetim yaptıklarını söyledi.
Yayaların yola çıktığında araçları durması gerektiğini belirten Irmak, "Öncelik yayanın hayatıdır. Yaya kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacaktır." dedi.
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de proje kapsamında okul önünde ellerinde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı afişlerle yaya geçidinden yolun karşısına geçerek duyarlı sürücülere teşekkür etti.