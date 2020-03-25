Bulanık'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor Muş'un Bulanık ilçesinde asker ve polisler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde asker ve polisler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlananların 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

"Siz evinizde kalın, biz görevimizin başındayız" sloganıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşların ihtiyaçları polis ve jandarma ekiplerince evlerine teslim ediliyor.

Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet İlidi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri ile çeşitli hastalığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin kısıtlandığını anımsattı.

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu belirten İlidi, şunları aktardı:

"Bulanık Kaymakamlığı olarak ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma personelleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor. Hizmetlerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA