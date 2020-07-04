Bulanık'ta vatandaşlar KADES konusunda bilgilendirildi Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan polisler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilçe merkezinde, toplu taşıma araçlarında broşür dağıttı, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

KADES uygulamasının telefonlara indirilmesi, giriş yapılması ve ihbarın nasıl yapılması konularını anlatan polisler, uygulama sayesinde yapılan ihbarlara kısa sürede müdahale edildiğini aktardı.

Vatandaşlar da duyarlılıklarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA