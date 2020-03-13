Bulanık'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı Muş'un Bulanık Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.



Bulanık ilçesi Halk Kütüphanesi Toplantı Salonunda kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu. Toplantıda konuşan Kaymakam İlidi, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizin tespit edilerek topluma kazandırılmaları için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymalıyız. İlçemizde metruk bina yıkımı devam edecektir. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermiyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor" dedi.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve Garnizon Komutanı İsmail Horzum 2018 ve 2019 yılında uyuşturucu ile büyük bir mücadele verdiklerini söylediler. Bu konuda hem muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinden büyük destek gördüklerini ifade eden Irmak ve Horzum, çalışmalarının bundan sonrada büyü kararlıkla devam edeceğini belirttiler.



Muhtarlar ise ilçede özellikle sokak lambaları ile kameraların takılmasını ve sigara satanlara dikkat etmelerini istediler.



Kaymakam ve Başkan Vekili İlidi, toplantıya katılımlarından dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İHA