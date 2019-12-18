Bulanık'ta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:42

Bulanık'ta anaokulu öğrencileri tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yerli malı üretiminin ve yerli malı kullanımının önemine değindi.

Bulanık Anaokulu Müdürü Serap Akmandor Gürpınar, hafta dolayısıyla okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gürpınar, "Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı diyoruz. Gerçekten de büyüyeceksek ve kalkınacaksak ve rekabet edeceksek yerli değerlerimizi kullanarak üretim yapmak zorundayız. İşte burada Bulanık Anaokulu olarak güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu programda davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA